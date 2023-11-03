İlk defa çamaşır makinesi kullanan Şeyma Subaşı, o anları paylaştı Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mohammed Alsaloussi ile evlenen ve evliliği kısa sürüp boşanan Şeyma Subaşı, ilginç paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

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ensonhaber.com

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'yla boşandıktan sonra yaptığı her hareketle gündem olan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla yaptığı paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda bir ayrı bir barışık olduğu büyük aşkı Meedo ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, bu aşka da aradığını bulamadı.

İlk defa çamaşır makinesi kullandı

Boşandıktan sonra partiden partiye koşan ünlü isim, ilk defa çamaşır makinesi kullanma deneyimi yaşadığını söyleyerek o anları paylaştı.

Kapağı açamadı

Çamaşır makinesini kullanmaya çalışan, kapağı açmak için büyük mücadele veren Şeyma Subaşı sosyal medyanın da diline düştü.

"Kız tek parça için makine mi çalıştırılır"

Şeyma Subaşı'nın o hallerine yorum yağdı. Ünlü fenomene takipçileri "Kız tek parça için makine mi çalıştırılır?" yorumları da gecikmedi.