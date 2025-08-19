İlk fenomenlerden Banu Berberoğlu sosyal medyaya geri döndü! Yayınladığı video gündem oldu

Günlük hayatından videolar paylaşarak. geniş bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen Banu Berberoğlu, 8 yıl önce sosyal medyaya ara vermişti.

Bir anda YouTube kariyerini bırakan Berberoğlu, hep merak edilmişti.

YouTube'da 487 bin takipçisi bulunan Berberoğlu, 8 yıllık aranın ardından takipçilerinden gelen soruları yanıtladığı bir video yayınladı.

Berberoğlu, yıllar süren sessizliğini bozarak neden içerik üretmediğini açıkladı. Genç fenomenin yeni videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken ünlü isimler de sessiz kalamadı.

"VİDEO ÇEKMEK İSTEMEDİM"

Berberoğlu, “Çünkü içimden hiçbir şekilde video çekmek gelmiyordu. Kendimi zorlamak istemedim. Bu ara çok uzun oldu, biliyorum. Keşke bu kadar uzun vermeseydim ama maalesef böyle gelişti.” ifadelerini kullandı.

"BİR RUTİN HALİNE GELMİŞTİ"

Berberoğlu, “Video çekmeyi bırakınca boşluk hissettin mi?” sorusuna da “Evet, çünkü bir rutin haline gelmişti. Rutinimden kopunca boşluk oldu ama yine de içimden gelmediği için çekmedim. Şimdi bakınca keşke çekseymişim diyorum” cevabını verdi.

"31 OLDUM"

Yeni içeriklerinden bahseden Berberoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Soru-cevapla başladım, devamı gelir diye düşündüm. Sürekli vlog çekmem artık çünkü yaşadığım şehirde farklı mekanlar yok. Trabzon’da ailemle yaşıyorum. Aralık’ta 31 yaşıma gireceğim.

"SAĞLIKLI BESLENMEYE DEVAM"

Bu süreçte ailemle vakit geçirdim, gezdim. Video çekmeyi özlediğimi fark edince geri dönmeye karar verdim. Diyet yapıyorum, istediğim kiloya ulaştım ama sağlıklı beslenmeye devam ediyorum."