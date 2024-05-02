İlk kez anne olan oyuncu Gonca Vuslateri'den ilk paylaşım! "Hoş geldin Asya Mone" Geçtiğimiz hafta Bahçelievler’deki özel bir hastanede sabah saatlerinde erken doğum yapan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, doğumdan sonra ilk kez paylaşım yaptı.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz ekim ayında hamile olduğunu duyuran Gonca Vuslateri, erken doğum yaparak ilk bebeğini kucağına aldı.

35’inci haftasında çocuğunu kucağına alan Vuslateri'nin adını Asya Mone koyduğu kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Gonca Vuslateri’nin anne olduğunu yakın dostu Başak Sayan, sosyal medya sayfasından duyurdu:

"Asya bebek hoş geldin... Ne çok bekledik seni. Allah analı babalı büyütsün inşallah kuzum."

Doğumdan sonra günlerce sessiz kalan taze anne Gonca Vuslateri, bugün sosyal medya hesabından anne olduktan sonra ilk paylaşımını yaptı.

Doğumunu ve kızına kavuşma anını anlatan Vuslateri, yazdığı yazıyla takipçilerini duygulandırdı. Yazısına "Hoş geldin Asya Mone" sözleriyle başlayan ünlü isim, "İçimdeki çocuk oyun arkadaşına kavuştu." notunu düştü.

İşte Gonca Vuslateri'nin paylaşımı

"Hoşgeldin Asya Mone.

Levent, Ankara’da ve bir gün sonra yanıma gelecek. Küçük bir kasılma ve kedim (Arte-sfenks olan) anında kucağımda, yırtınıyor.. Haberciymiş meğer. Kasılmalar artıyor.

"Hoop Gonca sezaryene!"

Yalnızca kontrol için gittiğim hastanede 'NST yükseliyor bu gece doğum olabilir' deniyor ve hoop Gonca sezaryene! Kordonumuz 40 cm. kısa zaten normale giremezmişiz.. Kocam yolda..

Ameliyathanede şarkı

Ameliyathanede Aretha Franklin eşliğinde 'You make me feel like a natural woman' şarkısını (yorulmadan dinlediğim tek şarkıdır) dinleyerek Asya geliyor.. Solunum biraz uyumlanamıyor başta pırpır ederken canlanıyor ellerim de boş kalıyor haliyle manidelerdeki gibi:)..

"Babası da gelmiş"

Oksijenini alırken doğum sonrası kızımı görmeye gidiyorum.. Babası da gelmiş, biraz ağlıyorum tabii.. Hayat ben planlar yaparken başıma gelenler miydi bilemiyorum..

"Asya’yı küvezde gördüm"

Süt gelmesi lazım nasıl gelecek diye endişe ederken Asya’yı küvezde solunuma bağlı görünce yüzümden akan gözyaşlarım bile süte dönüşüyor çünkü kendine acıyan bir anne bir bebek için zaman kaybından başka bir şey değildir deyip Super Mario edasıyla odama gidip sağıyorum.. İlk gün 40 cc’ye yakın geliyor. Herkes takdir ediyor kimileri de çok şaşkın.. Ben alışkınım kendime oysa.. Uğruna kendimi feda ettiğim bir konu var ise sonuçları canımı acıtmaz..

"Sütlerim çoğalıyor"

Asya’ya sütler gidiyor.. Kendi sütümün sesini eski bir radyo gibi plastik bir zeminde çırılçıplak haliyle duyarken kızımın şapkası yollanıyor.. Onu kokluyorum.. Ve sütlerim çoğalıyor..

"İki gün sonra kavuşuyoruz"

İki gün sonra kavuşuyoruz.. Abartılacak bir şey yok anne diye geliyor kızım.. ama masayı kurmuşuz: Sütlerce hazır bekliyordu. Ben hep korkardım çocuk yapma fikri hakkında konuşurken bile 'yahu ben bebek tutamam düşürürüm Allah korusun.. çok küçükler' ve daha neler..

"3. fotoğrafta şöyle ağlamıştım"

Onu kucağıma aldığım 3. fotoğrafta şöyle ağlamıştım: Seni tuttum kızım. Seni tutuyorum. Korkma. Şimdi içimdeki çocuk yıllardır beklediği oyun arkadaşını buldu. Allah’a bin şükür.. Arayan, gelen tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz."