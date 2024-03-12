İlk kez anne olma heyecanı yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy son halini paylaştı

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol aldıkları dönemde arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022'nin Eylül ayında dünya evine girmişti.
Şimdilerde mutlu bir evlilik süren ikilinin geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurmuşlardı.
6 aylık hamile
Şimdilerde 6 aylık hamile olan Atiksoy, arkadaşlarıyla tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, hafta sonu tatil kaçamağından kareler paylaşmayı da ihmal etmedi.
Ünlü oyuncu, karnı burnunda verdiği pozları art arda Instagram hesabından paylaşarak takipçilelerinin beğenisine sundu..
Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları’na gitti
Atiksoy, hafta sonunu eşiyle birlikte Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları’nda geçirdi. Ünlü isim, büyüyen karnıyla objektif karşısında geçerek poz verdi.
Bu karelerle birlikte ünlü oyuncunun büyüyen karnı da dikkat çekti. Atiksoy'un karnı burnunda tatil pozları kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Atiksoy'un paylaşımına Özge Törer ve Esra Erol da yorum yaptı
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