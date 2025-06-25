İlk kez baba olacak! Oyuncu Tolga Sarıtaş, oğlunun adını açıkladı

Özel hayatını her zaman gözlerden uzaklarda yaşamayı tercih eden oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, geçtiğimiz yıl şubat ayında aile arasında düzenlenen küçük bir törenle nişanlanmıştı.

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk, haziran ayında ise Çeşme'de evlenmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.

"İLK FORMA"

Erkek çocuk bekleyen Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, doğum öncesi tatile çıktı. Ünlü oyuncu, tatilden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Eşiyle Amerika'ya giden Sarıtaş, tatilden keyifli anları "Bol yürüyüş, güzel yemek, ilk forma" notuyla takipçileriyle paylaştı.

ALİ GELİYOR

Sarıtaş, New York'ta çekilen karelerde oğlunun adını da ilk kez açıklamış oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı sonrası bebeklerine "Ali" adını verecekleri öğrenildi.