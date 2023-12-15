İlk kez baba olan oyuncu Kaan Urgancıoğlu'ndan ilk kare geldi Önceki hafta babalık heyecanı yaşayan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk karesini yayınladı.

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Yargı dizisinin başrol oyuncularından Kaan Urgancıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile haziran ayında Atina'da evlenmişti.

Geçtiğimiz günlerde oğlunu kucağına almanın heyecanını yaşayan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu yayınladı.

Oğluna Ardıç ismini koyan yakışıklı oyuncu, 2,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bebeğiyle ilk karesine kalp emojisi koydu.

Oyuncunun paylaşımına Filiz Akın, Aslı Enver, İpek Yazıcı, Irmak Ünal, Gonca Vuslateri, Gupse Özay ve Mabel Matiz gibi isimlerden yorum geldi..

Doğumu anlatan başarılı oyuncu, "Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum." demişti.