İlk kez baba olmuştu! Oyuncu İlker Aksum kızının yüzünü gösterdi

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'Yabancı Damat', 'Çarli', '20 Dakika', 'Hedefim Sensin', '7. Koğuştaki Mucize' ve 'Ramo' gibi birçok projede yer alan ekranların başarılı oyuncularından İlker Aksum, geçtiğimiz sene ikinci evliliğini Dilay Ekmekçioğlu ile yapmıştı.

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda da ilk bebeklerini kucaklarına almışlar, kızlarına 'Lila' adını vermişlerdi.

LİLA AKSUM

Baba olmanın heyecanını yaşayan Aksum, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Aksum, sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla verdiği bir pozu yayınlayarak "Tatil başlasın" notunu yazdı.