İlk kez konuştu! Şeyma Subaşı eski eşi Mohammed Alsaloussi ile neden boşandığını açıkladı

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Acun Ilıcalı ile birlikte olmaya başladığı günden beri magazin gündeminden düşmek bilmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te görkemli bir düğünle evlenmişti.

Ancak evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından Subaşı, ayrılık kararı almıştı. Kısa süren evliliği hakkında hiçbir açıklama yapmayan Şeyma Subaşı, ilk kez konuştu ve olay ifadeler kullandı.

"Benim bir dönemim var işte onu söylüyorum zaten herkes biliyor, bu arada yani hani bu ikinci kocamla alakalı olan bir şey." diyerek o dönem yaşadıklarına dair şunları söyledi:

"HER ŞEYLE KANDIRABİLİYOR"

"Ben hayatımda aynaya baktığımda kendim böyle hani ne yapıyorsun, nasıl ben kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim, nasıl bu adamın bana bunları söylemesine ve bunları yapmasına ben izin veririm nasıl oluyor? Allah'ım ne öğrenmem lazım, bundan ne öğrenmem lazım. Şeyma çıkman lazım bundan..."

Subaşı eski eşi Mohammed Alsaloussi'den bahsederek "Adam mesela deli, sosyopat bir şey ki mesela hani seni her şeyle kandırabiliyor." ifadelerini kullandı.