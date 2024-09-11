İlk kez paylaştı! Selena Gomez çocuk sahibi olamayacağını açıkladı Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele edien Selena Gomez, müzik yapımcısı Benny Blanco ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü isim, çocuk sahibi olamayacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Uzun zamandır zor günler geçiren 32 yaşındaki Selena Gomez, geçtiğimiz aralık ayında ise Justin Bieber’ın yakın arkadaşı ve birlikte çalıştığı ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco (36) yeni bir ilişkiye başladığını duyurmuştu.

"HERKESTEN DAHA İYİ"

Bu aşkla ilgili yapılan yorumlara cevap veren Gomez, “O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey. Bugüne kadar birlikte olduğum herkesten daha iyi. Bu bir gerçek” diye yazmıştı.

Lupus hastalığı ile mücadele ettiği bilinen Selena Gomez, bir dergiye verdiği röportajda çocuk sahibi olamayacağını açıkladı.

"ANNE OLAMAYACAĞIM"

Gomez, "Bunu daha önce hiç söylemedim ama ne yazık ki kendi çocuklarımı taşımam mümkün değil. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok sağlık sorunum var" dedi.

Gomez, evlat edinme veya taşıyıcı annelik gibi bir yollarla hala ebeveyn olabileceğini söyleyen ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"UMRUMDA DEĞİL"

"Tam olarak hayal ettiğim gibi değil tabii. Herkes nasıl bebek sahibi oluyorsa öyle olurum sanmıştım. Ama bu konuda çok daha iyi bir yerdeyim.

Anne olmak için can atan insanları daha iyi anlıyorum. Ben de onlardan biriyim. Yolculuğumun nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum ama biraz farklı olacak tabii. Ama sonuç olarak, umurumda değil. Benim olacak. Benim bebeğim olacak."