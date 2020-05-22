İlker Aksum: Arap bir prensin siparişiydi

Ünlü oyuncu İlker Aksum, katıldığı bir canlı yayında rol aldığı, '20 Dakika' dizisiyle ilgili ses getirecek açıklamalar yaptı.

Oyuncu İlker Aksum, Instagram yayınlanan bir canlı yayına konuk oldu. Son olarak 'Ramo' dizisinde oynayan Aksum bir itirafta bulundu.

"30 BÖLÜMLÜK İŞTİ"

Aksum, 2013 yılında oynadığı "20 Dakika" dizisi ile ilgili “20 Dakika dizisi, Arap bir prensin siparişiydi. 30 bölümlük bir işti. Bazen para için iş yapıyorsun, bazen üstüne para verdiğin projeler oluyor. Kör topal bu yaşa geldik" itirafıyla dikkat çekti.

Dizide İlker Aksum; Tuba Büyüküstün, Müjde Uzman gibi oyuncularla birlikte rol almıştı.