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- İlker Aksum: Esnaf memnun
İlker Aksum: Esnaf memnun
Oyuncu İlker Aksum, önceki gün Akmerkez’de yılbaşı alışverişi yaparken görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 04.01.2021 - 08:13
- Güncelleme : 04.01.2021 - 09:20
Ünlü oyuncu İlker Aksum, uzun süredir aşk yaşadığı Şeyma Şener için parfüm aldı.
EVLİLİK SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
49 yaşındaki oyuncuya, AVM'nin çıkış kapısında, "Yeni yılda Şeyma Hanım'a evlilik teklifi eder misiniz?" sorusu yöneltildi.
NİKAH DÜŞÜNMÜYOR
Aksum, evlilik teklifi sorusunu "Esnaf memnun.” diye cevaplayarak, evliliğe sıcak bakmadığını vurguladı.