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    İlker Aksum: Esnaf memnun

    Oyuncu İlker Aksum, önceki gün Akmerkez’de yılbaşı alışverişi yaparken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 08:13
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 09:20
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    İlker Aksum: Esnaf memnun

    Ünlü oyuncu İlker Aksum, uzun süredir aşk yaşadığı Şeyma Şener için parfüm aldı.

    EVLİLİK SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP

    49 yaşındaki oyuncuya, AVM'nin çıkış kapısında, "Yeni yılda Şeyma Hanım'a evlilik teklifi eder misiniz?" sorusu yöneltildi.

    NİKAH DÜŞÜNMÜYOR

    Aksum, evlilik teklifi sorusunu "Esnaf memnun.” diye cevaplayarak, evliliğe sıcak bakmadığını vurguladı.

    İlker Aksum: Esnaf memnun #1

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