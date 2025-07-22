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İlker Aksum, kızı Lila'nın yüzünü gösterdi! Gören babasına benzetti

Başarılı oyuncu İlker Aksum, son olarak kızı Lila'yla yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Küçük Lila'yı görenler yorum yağdırdı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
22.07.2025 13:01
İlker Aksum, kızı Lila'nın yüzünü gösterdi! Gören babasına benzetti

İki yıl önce Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştiren oyuncu İlker Aksum, 54 yaşında baba olmuştu. Geçtiğimiz aylarda kızları Lila'yı kucaklarına alan çift, tatile çıkmıştı.

AYNI BABASI

Aksum Ailesi, son olarak Bodrum'a gitmişti. Kızının yüzünü ilk kez paylaşan ünlü oyuncu ile Lila'nın benzerliği dikkat çekmişti.

Aksum, kızıyla yeni bir paylaşım daha yaptı. Minik Lila ile çay keyfi yapan Aksum, paylaşımına esprili bir şekilde "Hanım gel çay içek kıı" notunu düştü.

Lila'nın sempatik hali ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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