İlker Aksum trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu İlker Aksum, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aksum, takla atan araçtan sağ olarak kurtuldu.

Başarılı oyuncu İlker Aksum, Mersin'den Adana Havalimanı'na giderken 34 CVS 562 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ESNAF YARDIMINA KOŞTU

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Aksum kaza yaparken, çevredeki esnaf ünlü oyuncunun yardımına koştu.

Emniyet kemeri sıkışan Aksum'u esnaf araçtan çıkardı.

Oyuncu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi ve olduğu taburcu edildiği öğrenildi.

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"SAĞLIK EKİBİ İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Ünlü oyuncuyu otomobilden çıkaran esnaf Musa Öztürk, Aksum'u kurtardığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Aracı 2 takla atarken gördük. Geldik çıkarttık.

Emniyet kemerini ben bıçakla kestim. İyiydi bir şeyi yoktu. Ambulans gelince de ambulanstakilere de iyi olduğunu söyledi. Yine de tedbiren hastaneye götürüldü" diye konuştu.



