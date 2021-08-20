İlker Aksum'u kızdıran iddia

İlker Aksum, Emine Ün ile ilişki yaşadığı iddiasına cevap verdi.

Oyuncu İlker Aksum, önceki gün Etiler Akmerkez’de alışveriş yaparken görüntülendi.

Tuba Ünsal ile yeni bir projede rol alacağını söyleyen Aksum, “Sinemaları canlandırmamız lazım.” dedi.

"EMİNE'NİN YANINDAYIM"

Oyuncu, Emine Ün ile yakınlaştığı iddialarına ise “Emine 22 yıllık arkadaşım. Dedikodular umurumda değil. Ben ne olursa olsun her zaman Emine’nin yanında olacağım.” cevabını verdi.