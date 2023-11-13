İlker Aksum'un komik set anısı: Çarli’nin tokadı beni bayılttı Ünlü oyuncu İlker Aksum, yıllar önce rol aldığı “Çarli” dizisinde yaşadığı ilginç olayı anlattı.

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Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Dilay Ekmekçioğlu ile dört ay önce dünyaevine giren İlker Aksum, geçtiğimiz haftalarda baba olacağını açıklamıştı.

Başarılı oyuncu, “Biz Bize” programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, yıllar önce rol aldığı Çarli dizisiyle ilgili bir anısını paylaştı.

1999 yılında “Çarli” adlı dizide rol alan oyuncu, sette yaşadığı ilginç olayı şöyle anlattı:

"Bayılmıştım"

“Bir şempanzeyle çalışmak çok zordu. Eğer sıkılırsa hemen tırnaklarını çıkarıyordu. Hatta bilek güreşi yaptığımız bir sahne vardı. O sahnenin çekimi biraz uzayınca hafif ses çıkarmaya başladı, ben tam ‘Keselim’ diyecekken çeneme bir tokat attı, orada bayılmıştım.”

Babası savaş pilotu olan İlker Aksum, son filmi “Nefes: Yer Eksi İki”nin çekimlerinde duygusal anlar yaşadığını da söyledi:

"Babam savaş pilotuydu"

“Benim çocukluğum lojmanda geçti. 90’lı yıllarda babam savaş pilotuydu. Her helikopter aşağı indiğinde delik deşik oluyordu. Ben de bunlara çoğu kez şahit oldum. Babamın birçok arkadaşı şehit oldu. Hem büyük gurur hem de acı dolu anlar yaşadık. Filmde de helikopter sahnesini görünce çok duygulandım. Ağlamaya başladım.”