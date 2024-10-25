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Haber Merkezi

Geniş Aile'nin Mürsel'i, Seksenler'in Çağatay'ı, Çakallarla Dans'ın Servet'i, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sunuculuk da yapan İlker Ayrık, uzun zamandır ekranlarda yok.

Başka meslekler de yapan bir çiftliği ve restoranı olan Ayrık, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk oldu.

HADİSE OLDU

Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Ayrık, Jenga oyununda Hadise'nin konserinde yaptığı çok konuşulan tokat dansını yaptı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu. İlker Ayrık'ın performansı güldürdü.