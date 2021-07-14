İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu'nu takip etmeyi bıraktı

İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu, 3 yıl önce 3.5 yıl süren ilişkilerini noktalamıştı.

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sıla ile ilişkiye başladığını sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu. Bodrum’da gözlerden uzak birliktelik yaşayan çiftin, Instagram hesaplarında paylaştıkları aşk sözleri takipçileri tarafından beğenilmişti.

SILA RAHATSIZ OLDU

Sıla, Kaleli'nin eski sevgilisini hala takip etymesinden rahatsız oldu. Sosyal medyasında temizlik yapan Kaleli, 3 yıl önce ayrıldığı Burçin Terzioğlu’nu Instagram hesabındaki ‘takip edilen kişiler’ listesinden çıkardı.

"DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Burçin Terzioğlu ise yakın zamandaki bir röportajında Kaleli hakkındaki sorulara şu yanıtı vermişti: “İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Çok konuşmaya gerek yok.”