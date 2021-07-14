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    İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu'nu takip etmeyi bıraktı

    İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu, 3 yıl önce 3.5 yıl süren ilişkilerini noktalamıştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 08:31
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 08:39
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    İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu'nu takip etmeyi bıraktı

    Ünlü oyuncu İlker Kaleli, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sıla ile ilişkiye başladığını sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu. Bodrum’da gözlerden uzak birliktelik yaşayan çiftin, Instagram hesaplarında paylaştıkları aşk sözleri takipçileri tarafından beğenilmişti.

    SILA RAHATSIZ OLDU

    Sıla, Kaleli'nin eski sevgilisini hala takip etymesinden rahatsız oldu. Sosyal medyasında temizlik yapan Kaleli, 3 yıl önce ayrıldığı Burçin Terzioğlu’nu Instagram hesabındaki ‘takip edilen kişiler’ listesinden çıkardı.

    "DÜŞMAN DEĞİLİZ"

    Burçin Terzioğlu ise yakın zamandaki bir röportajında Kaleli hakkındaki sorulara şu yanıtı vermişti: “İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Çok konuşmaya gerek yok.”

    İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu nu takip etmeyi bıraktı #1

    İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu nu takip etmeyi bıraktı #2

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