İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz ayrıldı

Geçtiğimiz günlerde ilişkileri adına 'çok mutluyum' açıklaması yapan Biran Damla Yılmaz, İlker Kaleli ile ayrıldı. İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz, aynı pencereden bakamadıklarını söyledi.

Burçin Terzioğlu'yla ilişkisi 1.5 yıl önce sona eren İlker Kaleli, oyuncu Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşamaya başladı.

Ancak kendisi gibi oyuncu olan 36 yaşındaki İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açan 23 yaşındaki Biran Damla Yılmaz'ın aşkları kısa sürdü.

HENÜZ 1 AYLIKTI

Geçtiğimiz günlerde Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen Kaleli, ilişkisi hakkında, "Yaklaşık 1 aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var." demişti.

"ÖZEL HAYAT KONUŞMUYORUM AMA MUTLUYUM"

Ünlü oyuncunun ardından sevgilisi Yılmaz hastane çıkışı görüntülenmiş ve İlker Kaleli ile ilgili sorulara, "Arkadaşlar özel hayat konuşmuyorum ama çok mutluyum" cevabını vermişti.

AYNI YERDEN BAKAMADILAR

Taze aşıkların aşkı kısa sürdü. Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı. Ayrılık haberini Biran Damla Yılmaz duyurdu. tv100'ün haberine göre ünlü isim "Aynı yerden bakamadık olmadı" açıklamasında bulundu.