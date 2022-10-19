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    İlker Kaleli İspanyol yapımı Türk Tutkusu dizisinde rol alacak

    Yeni dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan İlker Kaleli'nin yeni partneri güzel oyuncu Maggie Civantos oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 07:47
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    İlker Kaleli İspanyol yapımı Türk Tutkusu dizisinde rol alacak

    Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu İlker Kaleli önümüzdeki ay çekimleri başlayacak İspanyol dizisinin başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçecek.

    Türk sevgili

    İspanyol profesör Olivia ile Türk sevgilisi Yaman'ın aşk ve tutku hikayesini konu alan, çekimleri ay sonunda İstanbul'da başlayacak olan dizide Kaleli'ye Maggie Civantos eşlik edecek.

    6 bölümlük

    İspanyol basının yer alan habere göre, Antenna 3 kanalının ‘La Pasion Turca’ adıyla çekeceği altı bölümlük dizinin çekimleri, Ekim'in son haftasında İstanbul'da başlayıp Madrid'de devam edecek. İlker Kaleli’nin Yaman adında bir antikacıyı, Maggi Civantos’un güzel sanatlar öğretmeni ve sanat tarihi araştırmacısı Olivia’yı oynadığı dizi Türkiye İspanya hattında geçen meacera, aksiyon ve tutkulu aşk konularını işliyor.

    "Mevzu çıktı yine"

    Dizinin çekimleri için Madrid'de bulunan ünlü oyuncu Kaleli de Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Madrid sokaklarında fotoğraflar çektiren Kaleli, "Mevzu çıktı yine" notunu düştü.

    İlker Kaleli İspanyol yapımı Türk Tutkusu dizisinde rol alacak #1

    Maggie heyecanlı

    Türk Tutkusu dizisinin başrol oyuncusu Maggie Civantos da Instagram'dan yaptığı paylaşımla heyecanını dile getirdi. 37 yaşındaki güzel oyuncu "Bu proje için çok heyecanlıyım. Bu muhteşem oyuncuyla oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.


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