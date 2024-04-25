İlker Kaleli sevgilisi Sıla için evini yeniletiyor! Masraf 2 milyon TL Yıllardır birlikte yaşayan Sıla ve İlker Kaleli çiftinden yeni haber var. Kesenin ağzını açan Kaleli, evini sevgili için tadilata soktu.

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Sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen sevilen şarkıcı Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli aşkı tüm hızıyla devam ediyor.

Birlikte yaşayan çiftten Kaleli, sevgilisi için harekete geçti. Sevgilisi yenilik isteyince İlker Kaleli, yaşadıkları ev için bir iç mimarla anlaştı.

2 milyon Tl'yi gözden çıkardı

Şarkıcının zevkine göre evini yenileyecek. Evinin masrafının eşyalarla birlikte 2 milyon TL'ye yaklaştığı iddia edildi.

Çift daha önce verdikleri bir röportajda aralarında evlilik konuşmadıklarını ve hayatı akışında yaşamayı sevdiğini belirtip; "Aramızda konuştuğumuz şey değil, seviyeli, saygılı ve mutlu bir hayatımız var. Böyle çok iyiyiz. Akış içinde hayat iyidir. Benim öyle niyet ettiğim şeyler yoktur. En önemlisi, ne kadar mutlu ve huzurlu olduğunuz" demişti.