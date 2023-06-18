İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'nın doğum günü için romantik bir paylaşım yaptı Ünlü oyuncu İlker Kaleli, 43 yaşına giren sevgilisi Sıla'nın doğum gününü, "Zaman hep gülsün yüzüne benim canım." sözleriyle kutladı.

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Şarkıcı Sıla, aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Oyuncu Ahmet Kural ile mahkemelere düşen aşkının ardından bir evlilik yapan genç isim, yine mutluluğu yakalayamadı.

Ardından boşanarak oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir ilişkiye başladı.

Paylaşımları ilgi görüyor

Aşkları dolu dizgin devam eden iki ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerinden söz ettiriyor.

Birbirlerine olan aşklarını dile getiren çift, yeni bir paylaşımla gündem oldu.

Romantik kutlama

Kaleli, dün 43 yaşına giren sevgilisi Sıla'nın doğum gününü kutladı. Romantik paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Hayat bir tane. Yolları, alkışları ve yokuşlarıyla. Durup bakmak bir tek seninle. Zaman hep gülsün yüzüne benim canım. Doğum günün kutlu olsun."