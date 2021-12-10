İlker Kaleli, Sıla'ya aşkını hayırdı

Oyuncu İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'nın yeni şarkısı için stüdyoya girdi.

Ünlü şef Hazar Amani ile 11 ay evliliği sonrası ilişkisini noktalayan ve geçtiğimiz yaz oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Sıla'nın ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.

AŞKA GELDİ

Ünlü çiftten İlker Kaleli son olarak sevgilisi Sıla ile olan yeni pozlarını Instagram hesabından çok romantik bir mesaj ile paylaştı.

Sıla'nın yeni single çalışmaları için birlikte stüdyoya giren ünlü çiftin yeni karelerini, adeta sosyal medyayı salladı.

Kaleli, peşpeşe yayınladığı fotoğraflara şu notu düştü:

"Mutfakta bir köşe, kışlardan bir gündü. Sofra sıcak, muhabet sekti. İlk defa ne zaman döküldük dile bilmiyorum ama uzunca demlendi mırıldanmalarla bu hatıra aramızda. Buradan bakınca, 8-9 yaşlarında başlamış seslere hayal kurmalar, bazen rastgele bir mekanın yorgun bir köşesinde, terkedilmiş bir piyanonun başında, bazen bir rolün içinde avaz avaz sahnede.

"HAYALLER HEP ÇOK"

Bazen gözden düşmüş eşyaların arasında rastgele bulunmuş bir gitarla mırıldanarak, bazen de bir dost sahnesinde içimden geldiğince. Çok zaman gelip geçti böyle. Hayaller hep çoktu, rüya tek başına.

"ZAMANSIZ RÜYA"

Muhteşem sesinle anlattığın hikaye, güzel kalbinle kattığın anlamla, bir rüya bu kadar zamansız olurdu. Birlikte aldığımız yolun keyfi yanımda, bu hatırayı beraber hayata salıvermenin mutluluğuyla... Alkışların en büyüğü sana sevgilim. Emeği geçen, destek ve varlığıyla güç veren tüm müzisyen dostlara... Sonsuz teşekkürler. Gönlünüze sağlık."



