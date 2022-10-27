İlker Kaleli ve Maggie Civantos, Sıla konserini birlikte izledi

Sevgili Sıla’nın ilk kez bir konserine giden oyuncu İlker Kaleli’ye, başrolünü üstlendiği İspanyol dizisindeki partneri Maggie Civantos eşlik etti. İkilinin bir karesi, heyecan yarattı.

Müzikteki 15’inci yılını önceki akşam Harbiye Açıkhava’da verdiği konserle kutlayan Sıla, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü şarkıcıyı, sevgilisi İlker Kaleli de ilk kez izledi.

Kaleli, konsere başrolünü üstlendiği İspanyol dizisi “La Passion Turca”daki partneri Maggie Civantos’la geldi.

" Bakalım sahne karşısından nasıl duruyormuş?”

İki oyuncu, konserde en öne oturdu.

Rol arkadaşı ile dizi ekibine İstanbul’u gezdirdiğini söyleyen İlker Kaleli, “Bugün de gurur duyduğum ve çok sevdiğim insanın konserini dinlemeye getirdim onları. Ben de ilk kez izleyeceğim. Bakalım sahne karşısından nasıl duruyormuş?” diyerek gülümsedi.

Yarısı Türkiye’de çekilecek

Kaleli, dizi için de “Projenin yarısı İspanya’da, yarısı Türkiye’de çekilecek. Yoğun bir çalışma temposuna girdik. 6 bölüm senaryoyu 5 haftada ezberledim.” dedi.

Uzun süreli dizi projelerinin İspanyolları şaşırttığını söyleyen İlker Kaleli, “Bizim son yıllarda sektördeki başarımız çok iyi. Onlarda bu tarz projeler pek yok, ilgilerini çekiyor. Çoğu Türk oyuncu tanınıyor İspanya’da. Proje için beni araştırırken uzun süreli dizilerime denk gelmiş ve şaşırmışlar. ‘Bu kadar uzun süren dizileri nasıl yapıyorsunuz?’ diye sordular.” şeklinde konuştu.

Takipçiler uyardı: Aman Sıla görmesin

Misafiriyle konser boyunca yakından ilgilenen İlker Kaleli için bazı takipçileri, uyarılarda bulundu.

Sahneye yakın olmalarından kaynaklı birbirlerini pek duyamayan, bu nedenle de kulaktan kulağa konuşmak zorunda kalan Maggie Civantos ile İlker Kaleli’yi, Sıla hayranları yakın markaja aldı.

Bu zamana kadar ilişkilerinde bir türlü istediğini bulamayan ancak İlker Kaleli ile adeta yeniden doğan şarkıcının sevenleri “Aman Sıla görmesin”, “İspanyol kadın, dikkat et”, “Sen yine de o kadar ilgilenme” şeklinde esprili yorumlar yaptı.