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    İlker Kaleli'den Sıla'ya romantik doğum günü kutlaması

    Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, 42'nci yaşına bastı. Sevgilisi İlker Kaleli de, doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Kaleli, Sıla ile olan fotoğraflarının altına “Bana gülmeyi sevdirdin” yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2022 - 09:15
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    İlker Kaleli'den Sıla'ya romantik doğum günü kutlaması

    Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle haziranda yapmayı planladığı tüm konserlerini temmuza erteleyen Sıla Gençoğlu, şimdilerde bol bol sevgilisi İlker Kaleli ile zaman geçiriyor.

    Dün de ünlü şarkıcının doğum günüydü.

    Sevgiliden mesaj var

    Ünlü şef Hazer Amani ile 11 aylık evliliğini geçtiğimiz yıl noktalayan ve ardından oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlayan Sıla Gençoğlu, 42’nci yaşına bastı.

    Zaman zaman aşk dolu paylaşımlarla gündem olan çiftten 38 yaşındaki Kaleli de sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı.

    İlker Kaleli den Sıla ya romantik doğum günü kutlaması #1

    Aşk dolu sözler

    Oyuncu gönderisine, “Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim. Yüzün hep gülsün. Nice senelere. İyi ki varsın” notunu düştü.

    İlker Kaleli'nin bu paylaşımına kayıtsız kalamayan ünlü şarkıcı ise “Gülen yüzüne hayran” yorumunu yaptı.

    İlker Kaleli den Sıla ya romantik doğum günü kutlaması #2

    İlker Kaleli den Sıla ya romantik doğum günü kutlaması #3

    İlker Kaleli den Sıla ya romantik doğum günü kutlaması #4

    İlker Kaleli den Sıla ya romantik doğum günü kutlaması #5


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