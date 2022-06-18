- Haberler
- Magazin Haberleri
- İlker Kaleli'den Sıla'ya romantik doğum günü kutlaması
İlker Kaleli'den Sıla'ya romantik doğum günü kutlaması
- Haber Merkezi
- 18.06.2022 - 09:15
Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle haziranda yapmayı planladığı tüm konserlerini temmuza erteleyen Sıla Gençoğlu, şimdilerde bol bol sevgilisi İlker Kaleli ile zaman geçiriyor.
Dün de ünlü şarkıcının doğum günüydü.
Sevgiliden mesaj var
Ünlü şef Hazer Amani ile 11 aylık evliliğini geçtiğimiz yıl noktalayan ve ardından oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlayan Sıla Gençoğlu, 42’nci yaşına bastı.
Zaman zaman aşk dolu paylaşımlarla gündem olan çiftten 38 yaşındaki Kaleli de sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı.
Aşk dolu sözler
Oyuncu gönderisine, “Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim. Yüzün hep gülsün. Nice senelere. İyi ki varsın” notunu düştü.
İlker Kaleli'nin bu paylaşımına kayıtsız kalamayan ünlü şarkıcı ise “Gülen yüzüne hayran” yorumunu yaptı.