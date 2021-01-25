- Haberler
- Magazin Haberleri
- İlker Kaleli’nin The Serpent sahneleri
İlker Kaleli’nin The Serpent sahneleri
İlker Kaleli’nin uluslararası proje “The Serpent”taki merakla beklenen sahneleri ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 25.01.2021 - 07:33
- Güncelleme : 25.01.2021 - 07:57
BBC dizisi “The Serpent”ta Vitali Hakim adlı bir Türk turisti oynayan İlker Kaleli’nin merakla beklenen sahneleri İngiltere’de BBC One’da yayınlanmaya başladı.
Kaleli, 70’lere özgü kıyafeti, tespih kolyesi ve uzun saçlarıyla dizinin özellikle ikinci bölümüne damgasını vuruyor.
SOBHRAJ'IN HAYATINI ANLATIYOR
1970’li yıllarda Asya seyahatindeki Batılı turistleri öldüren seri katil Charles Sobhraj’ın hayatını anlatan sekiz bölümlük The Serpent, en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj’ın hayatına ışık tutuyor.
İlker Kaleli’nin Charles Sobhraj’ın sevgilisini canlandıran Jenna Coleman’la dans sahneleri dikkat çekti.