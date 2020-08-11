Dolar
7.2485
-1.2156%
Euro
8.549
-0.7741%
Altın
1977.44
-2.4724%
Borsa
1102.07
2.4685%
G. Altın
460.807
-3.6873%
Bitcoin
85220.2
-2.1579%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    İlker Kaleli'nin yeni aşkı Biran Damla Yılmaz

    İlker Kaleli, gönlünü Biran Damla Yılmaz'a kaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 14:44
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 14:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İlker Kaleli'nin yeni aşkı Biran Damla Yılmaz

    Öğretmen dizisinin başrol oyuncusu 36 yaşındaki İlker Kaleli'nin, kalbini yine aynı kanalda ekrana gelen Baraj dizisinin başrol oyuncusu 23 yaşındaki Biran Damla Yılmaz'a kaptırdığı iddia edildi.

    İLKER AŞIK OLDU

    Son olarak Burçin Terzioğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Kaleli'nin, gönlünü Yılmaz'a fena kaptırdığı öğrenildi. Çiftin, her yerde el ele göz göze olduğu öğrenildi.

    İlker Kaleli nin yeni aşkı Biran Damla Yılmaz #1

    Görüş Bildir