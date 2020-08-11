İlker Kaleli'nin yeni aşkı Biran Damla Yılmaz

İlker Kaleli, gönlünü Biran Damla Yılmaz'a kaptırdı.

Öğretmen dizisinin başrol oyuncusu 36 yaşındaki İlker Kaleli'nin, kalbini yine aynı kanalda ekrana gelen Baraj dizisinin başrol oyuncusu 23 yaşındaki Biran Damla Yılmaz'a kaptırdığı iddia edildi.

İLKER AŞIK OLDU

Son olarak Burçin Terzioğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Kaleli'nin, gönlünü Yılmaz'a fena kaptırdığı öğrenildi. Çiftin, her yerde el ele göz göze olduğu öğrenildi.