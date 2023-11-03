İlknur Soydaş, Gülşen ile Edis'in klibi hakkında konuştu: Sarı biber olmuş Serdar Ortaç’ın unutulmaz 'Karabiberim' şarkısının klibiyle ünlenen ünlü model İlknur Soydaş, Gülşen ve Edis'in 'Sor' şarkısının klibiyle ilgili konuştu.

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Serdar Ortaç'ın Karabiberim şarkısının klibiyle ünlenen model İlknur Soydaş, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ünlü isim, Ortaç’ın unutulmaz 'Karabiberim' şarkısının klibinin çok beğenilmesi ve hala günümüzde dinlenmesiyle alakalı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birbirimizi seviyoruz"

"Çok güzel bir projeydi. Serdar'la arayıp konuşmuyorum, ama denk geldiğimiz yerlerde sarılıyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Aramızda hiçbir dargınlık yok."

10 yıldır ekrandan uzak olan İlknur Soydaş, önceki gün Nişantaşı'na iş görüşmesine geldi.

Soydaş, yeni menajerlik şirketiyle anlaştığını söyleyerek; "İnşallah yakın zamanda özlediğim setlere dönmeyi arzuluyorum. Yeni bir heyecan yaşıyorum." dedi.

1994 yılında Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısında Ortaç'ın Soydaş'ın karnından zeytin yediği sahneye, Gülşen ile Edis birlikte seslendirdikleri 'Sor' şarkısının klibinde gönderme yapmıştı.

Soydaş, o anların sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Çok beğendim"

"Çok beğendim. Ben karabiberdim, Gülşen de sarı biber olmuş. Çok yakıştırdım. Güzel olmuş. O klibi görünce eski günler aklıma geldi. O günlere gittim, setteki o anı hatırladım."