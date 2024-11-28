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Yıllardır sarı saçlarıyla bildiğimiz Hadise, yeni imajıyla herkesi şaşırtmıştı. Hadise'nin yeni fotoğrafını görenler, sevilen şarkıcıyı tanıyamadı.

Sahne şovları ve iddialı kıyafetleriyle her daim adından söz ettirmeyi başaran 39 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yeni kareler yayınladı.

Saçları için bir günlüğüne Belçika'ya gidip gelen Hadise, kırmızı pullu elbisesiyle poz verdi.

Ünlü şarkıcının verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.

"SAÇIMI BELÇİKA'DA BOYATIRIM"

Hadise, "Ben saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Saçımı boyatmak için dünyanın öbür ucuna uçarım." demişti.