İmaj yeniledi, kilo verdi, göğüs küçülttü! Bergüzar Korel'in son hali Son zamanlarda baştan aşağıya yenilenen, diyetle 20 kilo verip göğüs küçültme operasyonu geçiren Bergüzar Korel yeni pozlarını paylaştı.

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Oyuncu Bergüzar Korel, şu sıralar sık sık gündeme geliyor.

Meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik süren Korel'in evliliğinden 3 çocuğu bulunuyor.

Anneliği, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu, imaj değişikliğine gitti.

Baştan aşağıya yenilendi

Yer aldığı proje nedeniyle saçlarını sarıya boyatan Bergüzar Korel, formunu da önemsedi.

20 kilo veren oyuncu, göğüslerini de küçültmeyi ihmal etmedi.

Son haline beğeni yağdı

Korel'in son hali hayranları tarafından oldukça beğenildi.

Son olarak katıldığı bir organizasyonda fit haliyle katılan Korel, o karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncuya beğeni yağdı.