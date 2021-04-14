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Iman Elbani eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününü kutladı

Iman Elbani eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününü kutladı

Murat Yıldırım birlikte yer aldıkları fotoğrafı paylaşan Iman Elbani, "İyi ki doğdun her şeyim. İyi ki seni buldum" ifadelerini kullandı.