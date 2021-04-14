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    Iman Elbani eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününü kutladı

    Murat Yıldırım birlikte yer aldıkları fotoğrafı paylaşan Iman Elbani, "İyi ki doğdun her şeyim. İyi ki seni buldum" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 13:05
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    Iman Elbani eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününü kutladı

    Beş yıl önce Iman Elbani ile nikah masasına oturan Murat Yıldırım, 42 yaşına bastı. Elbani, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

    "İYİ Kİ DOĞDUN"

    Birlikte çekildikleri bir fotoğrafını paylaşan Elbani altına, 'İyi ki doğdun her şeyim. İyi ki seni buldum' mesajını düştü.

    SET EKİBİNDEN SÜRPRİZ KUTLAMA

    Ramo’ dizisinde rol alan Murat Yıldırım’a set ekibi sürpriz yaptı. Arkadaşlarının jesti karşısında çok mutlu olan Yıldırım, iyi dileklerde bulundu.

    Iman Elbani eşi Murat Yıldırım ın doğum gününü kutladı #1

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