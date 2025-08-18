İnce kaş severdi! Ebru Gündeş'in kalın kaşları sosyal medyada gündem oldu

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, yalnızca sahnedeki başarılarıyla değil, özel yaşamı ve değişen tarzıyla da gündemden düşmeyen bir isim.

Kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile nikâh masasına oturan Gündeş, bu kez sosyal medyadan paylaştığı yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

1990’lı yıllarda adeta “ip gibi” kaşlarıyla hatırlanan sanatçının bu imajı vazgeçilmez bir parçası olmuştu.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Gündeş, imajında köklü bir değişikliğe gitti. Son yıllarda daha kalın, doğal ve belirgin kaş formu ile sevenlerinin karşısına çıkan sanatçının yeni görünümü sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü sanatçının son halini gören hayranları ikiye bölündü. Bazı takipçileri kalın kaşlarını beğenmediklerini belirtirken, bazıları ise bu yeni görünümün onu çok daha genç ve dinamik gösterdiğini savundu.