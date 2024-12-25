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'Kuzey Güney' ve 'Medcezir' dizilerindeki performansıyla hafızalara kazınan Hazar Ergüçlü, şimdilerde Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakteriyle adından söz ettiriyor.

Ergüçlü, her bölümde izleyiciyi ekrana kilitleyen dansı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu, "Ben oynamayı hep çok sevdim. Küçükken düğünlerde, nişanlarda deli gibi oynuyordum.” dedi.

"DERSİNİ DE ALDIM"

Dansı sevmesinin kariyer hayatına olumlu etkisi olduğunu vurgulayan oyuncu, “Şimdi bunun işe dönüşmesi muhteşem bir şey. Bu şekilde dans etmeyi düğünlerde öğrendim çok da ciddi ders aldım." şeklinde konuştu