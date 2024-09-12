İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü hala tatilde! Pozlarına yenilerini ekledi

Haber Merkezi
Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka ve Selma Ergeç ile başrollerini paylaştığı İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, setten çıkar çıkmaz tatile çıktı.
Yazı tatil yaparak geçiren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yeni kareler yayınladı.
"BU YAZ BEN"
Instagram hesabında 3 milyonun üzerinde takipçisi olan ünlü isim, paylaşımına “Bu yaz ben” notunu düştü.
Başarılı oyuncunun paylaşımına “Gökkuşağı yanında soluk kalıyor’, 'Çok güzel görünüyorsun' gibi yorumlar geldi.
Sosyal medya kullanıcıları, Ergüçlü'nün paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.
Ünlü isim kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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