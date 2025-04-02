İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü sevgilisiyle Kıbrıs'a gitti

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Yıllardır birlikte olduğu kendisinden yaşça büyük yönetmen Onur Ünlü'den ani bir kararla ayrılan İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, yeni bir aşka yelken açmıştı.

J Artz olarak bilinen Efe Çelik ile yeni bir aşka yelken açan Ergüçlü, sevgilisini de yanına alıp, memleketi Kıbrıs'a (KKTC) gitti.

AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Bayram tatili için sevgilisiyle İstanbul Havalimanı’nda KKTC’ye giderken görüntülenen Ergüçlü’nün, Çelik’le ailesini tanıştıracağı iddia edildi.

İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen aşıklar, “İyi bayramlar” diyerek sorulan soruları cevapsız bıraktı.

"'EVET' DERİM"

Geçtiğimiz günlerde, “Evlilik teklifi gelirse tepkiniz ne olur?” sorusuna, “Bilmiyorum. Ben çok seviyorum. ‘Evet’ derim herhalde.” diyen oyuncu, evliliğe yeşil ışık yakmıştı.