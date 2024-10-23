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Haber Merkezi

Birçok başarılı projede yer alan şimdilerde ise İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği 'Dilber' karakteri ile konuşulan Hazar Ergüçlü, kendinden konuşturmayı başarıyor.

Hazar Ergüçlü bu defa, dizisinin yeni bölümünün fragmanındaki yeni dansı ile dikkat çekti.

YENİ DİLBER DANSI

Dilber yine rahat durmadı ve düğünde sahneye çıktı. Azem, sahneye Dilber'in çıktığını görünce şaştı kaldı. Dilber, dansı ile herkesi etkisi altına almayı başardı.

Dizideki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dilber'in dansına yine yorum yağdı.