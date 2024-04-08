İnci Taneleri'nin 'Dilber'i Hazar Ergüçlü'den samimi açıklamalar: "Kıbrıs'ta kalsaydım evlenmiştim" İnci Taneleri dizisindeki Dilber rolüyle gündemden düşmeyen Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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Birçok başarılı projede yer alan 31 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü, son dönemin en çok izlenen yapımlarından, Kanal D dizisi ‘İnci Taneleri’ndeki ‘Dilber’ rolüyle kariyerinin zirvesine çıktı.

Kıbrıslı oyuncu, geride bıraktığı hayatı, mesleğini ve ‘Dilber’i Elle dergisine anlattı…

"Kıbrıs’ta kalsaydım muhtemelen avukat olmuştum, evlenmiştim, boşanıyordum!" diyen güzel oyuncunun açıklamalarından ara başlıklar:

‘İnci Taneleri’nin senaryosu o kadar iyi ve Dilber öyle bir karakter ki hep yeni bir malzeme oluyor metinde.

"Severek ve merakla okuyorum"

Her bölümü çok severek ve merakla okuyorum. Sıkılmak mümkün değil. Her şey açık, net ve gerçek... Yılmaz Erdoğan’la çalışmak da ayrı bir motivasyon benim için.

"Kubilay Aka’yı çok seviyorum"

Dilber, gelgitleri olan, duygularıyla hareket eden, düşündüğünü söyleyen, hesapsız bir karakter. Hem sergilemem gereken performans ile hem de karakter olarak fark yaratacağımı senaryoyu okuduğumda hissetmiştim. Öyle de oldu. Rol arkadaşım Kubilay Aka’yı çok seviyorum, onunla oynamayı da.

"4 günlük bir üniversite eğitimi gibiydi"

Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ filminden teklif gelince mutluluktan çıldırmıştım. Çekimler dört günlük bir üniversite eğitimi gibiydi. Böyle büyük bir yönetmenle çalışmak oyuncunun ufkunu çok açan bir şey.

"Hayatımda büyük etkisi var"

‘Kuzey Güney’ ve ‘Medcezir’ benim ilk büyük okullarımdı. Bu ikisinde hayatım değişti, çok şey öğrendim. İkisi de Ece Yörenç’in projeleriydi. Ece’nin kariyerimde, hayatımda büyük etkisi var. Ona hayatım boyunca minnettar olacağım.



"Artık çok daha huzurlu bir insanım"

Hatalara, hayata karşı toleransım çok yükseldi. Artık çok daha huzurlu bir insanım. Bazen hayır demekte zorlanıyorum. Çat diye söyleyebilsem keşke."