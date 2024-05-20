İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün günlük stili! İlginç kombini çok konuşuldu Son dönemin reyting rekorları kıran Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisinde başrol oyuncusu olan Hazar Ergüçlü, her paylaşımıyla dikkat çekiyor.

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Televizyonda yayınlanan Medcezir, Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Alev Alev gibi başarılı yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, şu sıralar Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de oynadığı İnci Taneleri dizisinde bir pavyon dansçısı olan Dilber'e hayat veriyor.

Tarzı değişik

Sosyal medyada aktif olan Hazar Ergüçlü, son pozuyla adından söz ettirdi. İlginç kombini ile kamera karşısına geçen oyuncunun tarzı dikkat çekti.

"Kombinin biraz ilginç"

Oyuncunun ilginç kombini sosyal medyada çok konuşuldu. Oyuncuya takipçileri "Bu nasıl kombin", "Kombinin biraz ilginç" gibi yorumlar yaptı.