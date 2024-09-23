"İnci Taneleri"nin Kamuran Abi’si Deniz Erdoğan, eşini ve diziyi anlattı İnci Taneleri'nin iki dikkat çeken karakteri ‘Kamuran Abi’yi canlandıran Deniz Erdoğan, ‘Elo Abla’yı oynayan Elif Erol özel hayatları ve diziyle ilgili konuştu.

Haber Merkezi

Son dönemde ekranların reyting rekorları kıran projelerinden “İnci Taneleri”nde pavyon patronu ‘Kamuran Abi’yi canlandıran Deniz Erdoğan, dizide ‘Elo Abla’yı oynayan Elif Erol birlikte Sibel Arna’nın YouTube'da yayın yapan programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol” programına konuk oldu.

İnci Taneleri'nin dikkat çeken oyuncuları, dizi ve özle hayatlarıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Elif Erol'la 19 yıldır evli olan Deniz Erdoğan, eşi ve dizi hakkında şöyle konuştu:

"HER ŞEY VAR"

“Elif, Anadolu Ateşi dansçılarından biriydi. Orada gördüm.

İnanılmaz yetenekli. Şarkıcılık desen var, oyunculuk var, dans var. Kendisine dans ederken aşık oldum. Ama şu sıralar ben isteyince dans etmiyor.

"YILMAZ ERDOĞAN YETENEKSİZ ADAM OYNATMAZ"

Abim (Yılmaz Erdoğan) ‘İnci Taneleri diye bir dizi yazıyorum, orada bir pavyon sahibi var, sen de seçmelere gireceksin’ dedi. Rolü audition ile aldım yani. Abim bu konularda babasını tanımaz. Yeteneksiz adamı asla oynatmaz. Sonra ‘Sen oynayacaksın’ dedi, el bombasını attı kucağıma.



Değişik, tatlı sert bir adam ortaya çıkarayım istedim. Kamuran’ın hayatı gıda üzerine. Abim benim yemeğe düşkünlüğümü biliyor, biraz da beni yazıyor aslında. Çok güzel çiğ köfte yaptığım çevremde de bilinir”

Dizinin kadrosuna seçmelere katılarak dahil olduğunu söyleyen Elif Erol, hem oyuncusu hem de eğitmeni olduğu İnci Taneleri'ne girme hikayesini şu sözlerle anlatıyor:

"HEM OYUNCUYUM HEM DANS EĞİTMENİ"

“İnci Taneleri kadrosuna audition (oyuncu seçmeleri) ile dahil oldum. Dört sayfalık bir metinle girdik seçmelere. Tirat gibiydi. Çoğunluğun düşündüğü gibi değil, ‘Erdoğan’sanız sizin rolünüz hazır’ gibi bir durum asla yok. Ben dizide hem oyuncu olarak varım hem de Hazar Ergüçlü’nün dans eğitmeniyim.”