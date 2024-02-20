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İnci Taneri dizisinin Dilber'i Hazar Ergüçlü, Londra'ya gitti

İnci Taneri dizisinin Dilber'i Hazar Ergüçlü, Londra'ya gitti Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü setlere kısa bir ara verdi ve Londra'ya uçtu. Bir defilede boy gösteren ünlü oyuncu tarzıyla dikkat çekti.