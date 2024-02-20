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Ekranlarda reyting rekorları kıran sosyal medyada damga vuran ‘İnci Taneleri’ dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti.
Londra Harrods’ta
Ünlü oyuncu, dünyaca ünlü bir markanın özel davetlisi olarak, İngiltere'nin ikonik alışveriş noktası Londra Harrods’ta gerçekleştirdiği davete katılım gösterdi.
Giyim tarzı dikkat çekti
Sosyal medya hesabından kareler yayınlayan Ergüçlü, giyim tarzıyla dikkat çekti. Hayranları güzel oyuncuya yorum yağdırdı.
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