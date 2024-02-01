İnci Taneri dizisinin Dilber'i Hazar Ergüçlü, pavyon dansını eleştirenlere cevap verdi Dilber karakterinin pavyon dansı sahneleri ile çok konuşulan Hazar Ergüçlü, yeni dizisini eleştirenlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

ensonhaber.com

Oyuncu, yönetmen ve yazar Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Kanal D dizisi 'İnci Taneleri'nde rol alan Hazar Ergüçlü, daha ilk bölümden 'Dilber' karaktreriyle adından söz ettirmeyi başardı.

Dilber eleştirildi

Pavyon dansıyla gündemde olan başarılı oyuncu, sektördeki arkadaşlarından beğeni alsa da çok kişi tarafından da eleştiriliyor.

Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, bugün yaptığı paylaşımla eleştirilere cevap verdi.

“Neyden rahatsız olduysanız söyleyin"

Gelen tepkilere anlam veremediğini söyleyen güzel oyuncu, İnci Taneleri dizisinden karelerini yayınladı. Ergüçlü, yayınladığı fotoğraflara şu notu düştü:

“Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım”