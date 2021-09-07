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    İncilay Şahin hayatını kaybetti

    Sevilen oyuncu İncilay Şahin'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 11:34
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    İncilay Şahin hayatını kaybetti

    En son Yasak Elma dizisinde rol alan ünlü tiyatrocu, oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti.

    "ÇOK ÜZGÜNÜZ"

    Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun' ifadelerine yer verildi.

    Ünlü oyuncu 60 yaşındaydı.

    İncilay Şahin hayatını kaybetti #1

    İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR

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