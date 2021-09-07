Sevilen oyuncu İncilay Şahin'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

En son Yasak Elma dizisinde rol alan ünlü tiyatrocu, oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun' ifadelerine yer verildi.

Ünlü oyuncu 60 yaşındaydı.