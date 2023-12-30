İngiliz Kraliyeti'nden 2023 videosu! Prenses Kate Middleton damga vurdu Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton'ın adına yönetilen sosyal medya hesabından 2023'ün en özel anları paylaşıldı.

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ensonhaber.com

İngiliz Kraliyeti Ailesi, dünyanın en popüler ailesi arasında yer alıyor.

Prenses Diana'dan sonra başlayan bu popülerlik, yeni dönemde de devam ediyor.

Şimdilerde göz önünde Prenses Kate Middleton ve Prens William, sosyal medya hesabından da 2023'ün en özel anlarını yayınladı.

2023 yılı boyunca etkinlikten etkinliğe koşan ikilinin o anlarına yorum yağdı.

Karliyetin 2023'e vedası dikkati çekti

2023 yılının en özel anlarının paylaşıldığı videoda, "2023... Yılımızın bir parçası olan herkese teşekkür ederiz." notu yer aldı.

10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis'in videoda yer almaları büyük ilgi gördü.

Bebekliklerinden itibaren kameraların karşısında olan ve büyümelerine milyonlarca kişinin şahit olduğu Kraliyet çocukları, son halleriyle yansıdı.

Videoya yorum yapanlar, "Prenses 2023'ü dolu dolu uğurluyor" demeden geçemedi.