İngilizler endişeli! 2 ay geçti: Kate Middleton nerede? Ocak ayında ameliyat olan ve sırra kadem basan Galler Prensesi Kate Middleton'ın nerede olduğu merak edilmeye başlandı.

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İngiltere'nin göz bebeği Kate Middleton...

Kraliyete ayak uyduran ve herkese kendisini sevdiren Prenses, aralık ayında 4 etkinlikte boy gösterdi.

Akabinde ocak ayında ortalardan kaybolan Kate'ın karnından ameliyat olduğu açıklandı ancak detayına girilmedi.

Kansere yakalanan Kral Charles’ın sağlığıyla ilgili sık sık açıklama yapılırken Kensington Sarayı’nın Kate’in durumuyla ilgili çok az şey paylaşması hem tepki hem de dikkati çekti.

Ayrıca hafta arasında Kate’in eşi Prens William’ın konuşma yapacağı resmi bir programdan kişisel sebeplerden ötürü son anda çekilmesi soru işaretlerini artırdı.

Boşanıyorlar mı?

Dün itibarıyla basında ‘68 gün oldu Kate nerede’ yorumları dikkat çekerken, ameliyat sonrasında komaya girdiğinden operasyon nedeniyle saçlarını kestirmek zorunda kaldığı için ortaya çıkamadığına kadar birçok spekülasyon yapılıyor.

Ayrıca basında Prens William ve Prenses Kate'ın arasının bozuk olduğu, boşanma sürecinde oldukları da yer alıyor.

Kensington Sarayı, Prenses'in yokluğunun söylentilere sebep olmasının ardından açıklama yaptı.

NBC'ye yapılan açıklamada "Galler Prensesi, karın bölgesinden yapılan operasyon sonrası iyileşme sürecinde. Durumu gayet iyiye gidiyor" denildi.