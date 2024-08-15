İngiltere bunu konuşuyor: Prens William imajını değiştirdi Prenses Kate Middleton'ın kanser olmasının ardından zor günler geçiren Prens William'ın yeni halini görenler, tanımakta zorluk çekti.

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Haber Merkezi

İngiltere, son birkaç aydır oldukça zor günler geçiriyor.

Önce Kral Charles ardından da Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser olduğunun ortaya çıkması, ülkeyi karıştırdı.

Prensesin geçtiğimiz günlerde basın karşısına çıkması yüreklere bir nebze su serperken, bu sefer gündeme Prens William geldi.

PARİS'E MESAJ GÖNDERDİ

Şu sıralar kanser tedavisi gören Prenses Kate Middleton ve Prens William, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışan sporculara destek verdi.

İkili, Paris'teki kapanış töreninden önce yayınladıkları videoda "Bizim gibi evde izleyen herkes adına, Büyük Britanya takımını tebrik ederiz" ifadelerine yer verdi.

Prens William, "Başardığınız her şey için tebrikler. Hepimiz için bir ilham kaynağı oldunuz" dedi.

YENİ İMAJI ORTAYA ÇIKTI

Videoda ikiliyle Snoop Dog, David Beckham gibi isimlerde eşlik etti. Prens William'ın yeni imajı ise dikkatlerden kaçmadı.