İngiltere çalkalanıyor! Kate Middleton öldü mü? Saraydan açıklama yapılacak Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili öldüğüne yönelik iddialar gündemdeki yerini aldı.

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ensonhaber.com

İngiltere uzun zamandır Kate Middleton'ın ortada olmayışı ile çalkalanıyor.

Karnından ameliyat olduğu söylenilen Middleton, adeta sırra kadem bastı.

Prenses ortalarda gözükmezken, aldatıldığı hatta öldüğüne yönelik iddialar da gündeme geldi.

Son olarak sarayın önemli bir açıklama yapmaya hazırlandığı söylenirken, Kate'in öldüğü iddiası da güçlendi.

"Büyük bir açıklama..."

Öte yandan İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC’nin logosunu dün gece siyaha çevirdiği ve İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ‘büyük bir açıklama’ beklendiği iddia edildi.

Ölüm iddiası...

Açıklamanın Kate Middleton ile ilgili olduğu tahmin edilirken, sosyal medyada Kate’in ölmüş olabileceği üzerine çok fazla sayıda paylaşım yapıldı.