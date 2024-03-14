İngiltere çalkalanıyor! Prens William Prenses Kate'i bakın kimle aldatıyormuş... Kate Middleton'ın aldatıldığını ünlü televizyoncu Stephen Colbert de dile getirdi. "William karısını aldatıyor" söylentisini gündeme getiren Colbert, isim de verdi.

ensonhaber.com

İngiltere Kraliyet'in olaylarıyla çalkalanıyor.

Ocak ayında karnından ameliyat olduğu söylenilen Kate Middleton, uzun bir süre geçmesine rağmen ortalıkta yok.

Kate Middleton'ın ortaya çıkmayışıyla ilgili yeni söylentiler yayılırken en büyük iddia, ünlü oyuncu ve TV sunucusu Stephen Colbert'ten geldi.

Geçen akşam yayınlanan programında Colbert, Prenses Kate'in aldatıldığını söyledi.

"Yokluğu kocasının gizli ilişkisiyle alakalı"

"Kraliyet, Kate Middleton'un ortadan kaybolmasıyla sarsıldı" diyen ABD'li sunucu; "Korkarım İngiltere Kraliyet Ailesi'yle ilgili bazı rahatsız edici haberlerim var. İnternet dedektifleri, Kate'in yokluğunun kocasıyla, yani gelecekteki İngiltere Kralı William'ın bir gizli ilişkisiyle ilgili olabileceğini tahmin ediyor." dedi.

2019'dan beri...

Bu söylentinin Kraliyet tarafından doğrulanmadığını belirten Stephen Colbert; "Sanıyorum hepimiz iddiada adı geçen diğer kadının kim olduğunu biliyoruz. Benimle birlikte söyleyin, Sarah Rose Hanbury. 2019'dan bu yana William ile Rose arasında bir ilişki olduğuna dair söylentiler var.

O zamanlar magazin haberlerine göre; Kate, güya eşiyle bu konuda yüzleştiğinde hiçbir şey olmadığını söyleyerek buna güldü. Karınız sizi aldatmakla suçladığında her zaman iyi bir yanıt verirsiniz." diye konuştu.

Stephen Colbert, Sarah Rose Hanbury'nin Kraliyet Ailesi'nin eski bir arkadaşı olduğunu, William'ın yakın arkadaşlarından biriyle evli olduğunu da belirtti. William'ın yasak aşkı olduğu iddia edilen eski model Hanbury, İngiliz yönetmen David Rocksavage ile evli.