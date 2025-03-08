İngiltere Kralı Charles, kişisel müzik listesini yayınladı

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Bir yandan kanser hastalığı ile mücadele eden bir yandan da Kraliyet'teki görevlerini sürdüren Kral Charles, ilginç bir paylaşıma imza attı.

Kral Charles, İngiliz Milletler Topluluğu Günü'nde yayınlanacak özel radyo programı kapsamında, kendisine neşe veren şarkılardan oluşan kişisel çalma listesi hazırladı ve bunu da kraliyetin X hesabı üzerinden yayınladı.

PAZARTESİ DİNLEYİCİLERLE BULUŞACAK

Kraliyet Ailesi'nin X sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre; 'Kral'ın Müzik Odası' (The King's Music Room) adlı özel radyo yayını, 10 Mart Pazartesi günü dinleyicilerle buluşacak.

ŞARKIALRI NEDEN SEÇTİĞİNİ ANLATACAK

Kral Charles’ın listesinde 'Bob Marley', 'Kylie Minogue' ve 'Grace Jones' gibi dünyaca ünlü şarkıcılar yer alıyor.

Ayrıca yayında; müziğin hayatındaki etkisinden bahsedecek, bazı sanatçılarla tanışma hikâyelerini anlatacak ve şarkıları neden seçtiğini açıklayacak.

MÜZİK HAFIZAMIZDAKİ EN GÜZEL ANILARI CANLANDIRIYOR"

Kraliyet Ailesi'nin paylaşımında, Kral Charles’ın müzikle ilgili düşüncelerini aktardığı görüntülü bir mesaja da yer verildi.