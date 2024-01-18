İngiltere'de hareketli günler: Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı! Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat geçirdiği ve 14 gün boyunca hastanede kalacağı açıklandı.

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İngiltere Karliyet Ailesi, şu sıralar hareketli günler geçiriyor...

Kensington Sarayı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Galler Prensesi Kate'in ameliyat olduğunu duyurdu.

Kate'in başarılı bir karın ameliyatı geçirdiğini söylenirken Kate'in, eve dönmeden önce Londra'nın merkezindeki özel bir hastane olan London Clinic'te 10 ila 14 gün kalmasının beklendiği belirtildi.

Kamu görevlerine ne zaman dönecek?

Açıklamada; 31 Mart'taki Paskalya öncesinde Prenses'in kamu görevlerine dönme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

"Normalliği sürdürme arzusu"

Açıklamada, "Galler Prensesi bu açıklamanın yaratacağı ilgiyi takdir etmekle birlikte; halkın, çocukları için mümkün olduğu kadar normalliği sürdürme arzusunu ve kişisel tıbbi gelişmelerinin gizli kalması yönündeki isteğini anlayacağını umuyor." denildi.

Prenses'in ofisi, yalnızca 'paylaşılacak önemli yeni bilgiler' olduğunda sürece ilişkin güncellemeler sağlanacağını da ayrıca ifade etti.