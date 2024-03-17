İngiltere'de ikinci Diana vakası! Kate Middleton boşanıyor mu? Aldatıldığı söylenilen Prenses Kate Middleton'ın ihaneti affetmeyi düşünmediği ve Prens William'dan boşanma istediği öğrenildi.

ensonhaber.com

İngiltere, son zamanlarda yaşanan "ihanet" iddialarıyla çalkalanıyor.

Ocak ayında karnından ameliyat olan Kate Middleton'ın ortalarda olmayışının nedenine dair birçok iddia gündeme geldi.

Bunlardan en önemlisi ise Prens William'ın 2019 yılından beri Kate'ı aldattığına yönelik oldu.

Prenses'in affetmeyeceği ve boşanacağı öğrenildi.

O ismi tv sunucusu açıkladı

Kate Middleton'ın ortaya çıkmayışıyla ilgili yeni söylentiler yayılırken en büyük iddia, ünlü oyuncu ve TV sunucusu Stephen Colbert'ten geldi.

"Kraliyet, Kate Middleton'un ortadan kaybolmasıyla sarsıldı" diyen ABD'li sunucu; "Korkarım İngiltere Kraliyet Ailesi'yle ilgili bazı rahatsız edici haberlerim var. İnternet dedektifleri, Kate'in yokluğunun kocasıyla, yani gelecekteki İngiltere Kralı William'ın bir gizli ilişkisiyle ilgili olabileceğini tahmin ediyor." dedi.

İlişki 2019 yılında başladı

Bu söylentinin Kraliyet tarafından doğrulanmadığını belirten Stephen Colbert; "Sanıyorum hepimiz iddiada adı geçen diğer kadının kim olduğunu biliyoruz. Benimle birlikte söyleyin, Sarah Rose Hanbury. 2019'dan bu yana William ile Rose arasında bir ilişki olduğuna dair söylentiler var.

O zamanlar magazin haberlerine göre; Kate, güya eşiyle bu konuda yüzleştiğinde hiçbir şey olmadığını söyleyerek buna güldü. Karınız sizi aldatmakla suçladığında her zaman iyi bir yanıt verirsiniz." diye konuştu.