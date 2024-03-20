İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli, karar değiştirdi! Türkiye'ye dönüyor Ünlü oyuncu Serel Yereli, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda Türkiye'ye geri taşınacağını duyurdu.

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'Bodrum Masalı' dizisinde Alara karakterine hayat veren ve o projeden sonra ünlenen Serel Yereli, daha sonra oyunculuğu bırakmıştı.

İngiltere'ye yerleşmişti

Şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden ünlü oyuncu Instgaram hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

Sereli, 440 bin takipçisi bulunan Instgaram hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye geri taşınacağını duyurdu.

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Fiziksel sağlığımı toparlamaya TR'ye taşınıyorum."

"3 ay sadece ama sadece sağlıklı yaşama odaklanacağım. Mental sağlığımı toparlamaya Londra'ya taşınmıştım. Fiziksel sağlığımı toparlamaya TR'ye taşınıyorum."

Yereli, paylaşımıyla gündem olmayı başardı.